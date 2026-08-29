في غياب سعود عبد الحميد.. ستراسبورج يهزم لانس بالدوري الفرنسي

قلب فريق ستراسبورج تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام ضيفه لانس، اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

كان لانس، الفائز بكأس فرنسا ووصيف بطل الدوري الموسم الماضي، قد فاز في الجولة الأولى 5/2 على أوكسير في الدوري بعدما تغلب 1ـ0 على باريس سان جيرمان في كأس السوبر.

وتقدم لانس، الذي غاب عنه السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، بداعي الإصابة، في النتيجة عندما قام جيلاند ميتشل بعرقلة عبد الله سيما داخل منطقة الجزاء، فتولى القائد فلوريان توفان تنفيذ ركلة الجزاء بثقة وسجَّلها في الشباك عند الدقيقة 38

وبدأ ستراسبورج الشوط الثاني بقوة وتعادل بهدف سجَّله الجناح المغربي ياسين جسيم عقب ثلاث دقائق، بعد أن أربكت الكرة المرتدة روبن ريسر، حارس مرمى لانس.

وظن ستراسبورج أنه تقدم في النتيجة في الدقيقة «56»، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

لكن الفريق لم يستسلم وسجَّل هدف الفوز المستحق في الدقيقة 85 عندما أرسل سيباستيان ناناسي تمريرة عرضية وضعها اللاعب المغربي في الشباك.

غياب سعود عبد الحميد

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أنَّ عبد الحميد، الذي سجل هدفا في المباراة الأولى، يعاني من إصابة طفيفة، لكن المدرب دينو توبمولر قرَّر إراحته حتى إشعار آخر.