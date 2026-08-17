إبسويتش يعلن ضم نجم ستراسبورج الفرنسي

أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الباراجوياني خوليو إنسيسو، قادمًا من ستراسبورج الفرنسي، في صفقة تمتد بموجبها إقامته مع الفريق لمدة خمسة مواسم.

ولم يكشف إبسويتش عن القيمة الرسمية للانتقال، إلا أن تقارير بريطانية أشارت إلى أن الصفقة كلفت النادي نحو 30 مليون يورو.

ويعود إنسيسو، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى ملعب "بورتمان رود" بشكل نهائي، بعدما سبق له ارتداء قميص الفريق على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، عندما كان لاعبًا في صفوف برايتون.

وأعرب اللاعب الباراجوياني عن سعادته بالعودة إلى النادي، مؤكدًا أن تجربته السابقة كانت وراء رغبته في خوض مغامرة جديدة مع إبسويتش.

تعليق إنسيسو

وقال إنسيسو: "استمتعت كثيرًا بفترتي مع النادي خلال الإعارة، وكنت سعيدًا للغاية برؤيته يحقق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي".

وأضاف: "عملت مع المدرب جاري أونيل في فرنسا الموسم الماضي، ولذلك فإن فرصة اللعب مجددًا تحت قيادته، داخل فريق رائع مثل إبسويتش، تثير حماسي بشدة".

قدم إنسيسو موسمًا مميزًا مع ستراسبورج، حيث ساهم في 21 هدفًا خلال 42 مباراة بمختلف المسابقات، بعدما سجل 12 هدفًا وصنع 9 أهداف لزملائه.

كما شارك اللاعب مع منتخب باراجواي في كأس العالم 2026، وساهم في وصول المنتخب إلى دور الـ16 من البطولة.

ويأتي التعاقد مع إنسيسو ضمن تحركات إبسويتش لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث يستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة سندرلاند على ملعبه يوم السبت المقبل.