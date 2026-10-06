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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يعقد لقاءً مع شباب المحافظة ضمن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» لترسيخ الوعي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقب مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن، عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لقاءً مع عدد من شباب المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الشباب وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن وبطولات أبنائه.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين محافظ الغربية والشباب حول عظمة نصر أكتوبر المجيد، وما حملته ملحمة النصر من قيم البطولة والتضحية والانتماء والوعي بالمسؤولية تجاه الوطن، مؤكدًا أن استحضار تضحيات أبطال أكتوبر رسالة للأجيال الجديدة بأن الحفاظ على الوطن وبناء مستقبله مسؤولية تتطلب وعيًا حقيقيًا وعملًا جادًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الشباب يمثلون محورًا أساسيًا في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» تستهدف ترسيخ الوعي لدى أبناء المحافظة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء والمسؤولية، وربط الشباب بتاريخ وطنهم وبطولات أبطاله، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم محافظ الغربية اللقاء بالتأكيد على أن مصر التي صنعت نصر أكتوبر بإرادة أبنائها قادرة على مواصلة صناعة المستقبل بسواعد شبابها، داعيًا الشباب إلى تحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى عمل إيجابي يسهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم، والحفاظ على مكتسباته، ومواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل لقاء شباب توعية المجتمع المواطنين

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