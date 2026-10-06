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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ببورسعيد

محافظ بورسعيد ومدير الأمن والمستشار العسكري يضعون إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمقابر الشهداء
محافظ بورسعيد ومدير الأمن والمستشار العسكري يضعون إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمقابر الشهداء
محمد الغزاوى

في أجواء وطنية تعكس أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن، قام اللواء  إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد، يرافقه مدير الأمن اللواء وائل رشدي والمستشار العسكري للمحافظة، العميد معتز ابو سمره  بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة العسكرية بمقابر بورسعيد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والعسكرية، وبمشاركة واسعة من طلاب المدارس الذين أضفوا روحًا مفعمة بالحماس والوطنية على الاحتفالية، رافعين أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية.

محافظ بورسعيد ومدير الأمن والمستشار العسكري يضعون إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمقابر الشهداء 

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن وحماية لكرامته، معزفين ألحان "سلام الشهيد" وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر العزة والتلاحم بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية وأبناء المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن انتصار أكتوبر العظيم سيظل نقطة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية، وشاهدًا على بسالة الجندي المصري وحكمة القيادة، مشيرًا إلى أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر إلهام لكل الأجيال لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والإنجاز على أرض مصر

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد ذكرى انتصارات أكتوبر

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