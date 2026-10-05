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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطوير المرحلة الثانية من مساكن المنطقة الثالثة بحي المناخ

رفع كفاءة متكامل لعدد 20 عمارة سكنية داخل 10 بلوكات .. تطوير البنية التحتية والإنارة والمناطق المحيطة
رفع كفاءة متكامل لعدد 20 عمارة سكنية داخل 10 بلوكات .. تطوير البنية التحتية والإنارة والمناطق المحيطة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من مساكن المنطقة الثالثة بحي المناخ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

واطلع المحافظ على موقف تنفيذ الأعمال، والتي تجاوزت نسبة إنجازها 70%، حيث تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة السكنية والمناطق المحيطة بها، وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الإنارة لعدد 20 عمارة سكنية بواقع 10 بلوكات،  إلى جانب أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

رفع كفاءة متكامل لعدد 20 عمارة سكنية داخل 10 بلوكات .. تطوير البنية التحتية والإنارة والمناطق المحيطة 

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بإزالة كافة الإشغالات ورفع المخلفات من المنطقة، تمهيدًا للبدء في إقامة حديقة متكاملة على أعلى مستوى، تتضمن مساحات خضراء وأعمال لاند سكيب وعناصر جمالية، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية ويحقق التكامل بين تطوير العمارات والمنطقة المحيطة، ويوفر متنفسًا حضاريًا لأهالي المنطقة

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على تكثيف معدلات العمل وسرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال التطوير بصورة متكاملة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ما يتم إنجازه واستدامة أعمال النظافة والتجميل عقب الانتهاء من المشروع

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير المرحلة الثانية من مساكن المنطقة الثالثة يأتي ضمن خطة المحافظة لإحداث نقلة متكاملة بالمناطق السكنية بحي المناخ، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق والإنارة والمساحات المحيطة، وإضافة عناصر جمالية وخدمية، بما يساهم في تحسين مستوى جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد المناخ

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