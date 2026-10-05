محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال التطوير الشامل بمساكن أمل العرب

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمساكن أمل العرب، والتي تضم 17 عمارة سكنية، ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والمهندسة أمل الألفي رئيس وحدة التنمية الحضرية بالديوان العام

وتابع المحافظ، انتظام الأعمال والتي تستهدف الارتقاء بمختلف عناصر المنطقة، وتشمل رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ النوازل الخاصة بالصرف الصحي، وإنشاء ورفع كفاءة بلاعات الأمطار، وتطوير الأرصفة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف والتجميل وإنشاء وتطوير المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنباتات، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

.تطوير متكامل لـ17 عمارة سكنية بمساكن أمل العرب.. والمحافظ يوجه بسرعة الإنجاز والالتزام بجودة التنفيذ

ووجه محافظ بورسعيد ، بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

ويأتي تطوير منطقة أمل العرب ضمن توجه المحافظة نحو إحداث تطوير شامل للمناطق السكنية التي تحتاج إلى رفع كفاءة بنيتها الأساسية وخدماتها.