خلال جولته الميدانية اليوم .. محافظ بورسعيد يلتقي يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، بالبطل يسري عمارة، أحد أبناء بورسعيد وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار حرص المحافظ على تقدير رموز وأبطال القوات المسلحة الذين قدموا تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة ميدان البطل يسري عمارة بحي المناخ

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، حيث وجه محافظ بورسعيد بالبدء في أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة ميدان البطل يسري عمارة بحي المناخ، بما يليق باسم أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ويعكس قيمة ومكانة رموز وبطولات أبناء الوطن.

وشملت توجيهات المحافظ تنفيذ أعمال متكاملة لتطوير الميدان ورفع كفاءة عناصره، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والتشجير، ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير الميدان يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق والميادين الرئيسية، وإضفاء طابع حضاري وجمالي عليها، مع الحفاظ على أسماء ورموز الشخصيات الوطنية التي ارتبطت بتاريخ بورسعيد وبطولات الوطن