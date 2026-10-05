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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارات عاجلة لمحافظ بورسعيد بسبب الكلاب الضالة بعد استدعاء مدير الطب البيطري

تخصيص سيارة كبيرة ومجهزة إضافية لجمع أعداد أكبر من الكلاب.. وزيادة أعداد الفرق والعمالة المعاونة
تخصيص سيارة كبيرة ومجهزة إضافية لجمع أعداد أكبر من الكلاب.. وزيادة أعداد الفرق والعمالة المعاونة
محمد الغزاوى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مديرية الطب البيطري عقب استدعاءه لازدياد شكاوى المواطنين بتكثيف حملات جمع الكلاب الضالة بمختلف أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، والاستمرار في تنفيذ الحملات بصورة منتظمة، مع إيداع الكلاب التي يتم جمعها في الشلاتر والأماكن المخصصة لذلك، بما يسهم في الحد من وجودها بالشوارع والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين

تخصيص سيارة كبيرة ومجهزة إضافية لجمع أعداد أكبر من الكلاب.. وزيادة أعداد الفرق والعمالة المعاونة

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع مدير مديرية الطب البيطري الدكتور طارق فرنسيس، بالديوان العام

وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى تخصيص سيارة ذات حجم أكبر ومناسبة لأعمال جمع ونقل الكلاب الضالة إضافة إلى السيارة الموجودة حاليا بما يتيح التعامل مع أعداد أكبر خلال الحملات، ويساعد على استمرار أعمال الجمع بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا، إلى جانب زيادة أعداد الفرق المختصة المشاركة في الحملات

كما وجه المحافظ بدعم الفرق الطبية المختصة بمديرية الطب البيطري بأعداد إضافية من العمالة المعاونة، بما يضمن سرعة تنفيذ أعمال الجمع والتعامل مع الحالات الموجودة بالشوارع، مع رفع معدلات الانتشار وتكثيف الحملات بمختلف المناطق التي تشهد شكاوى من المواطنين بشأن وجود الكلاب الضالة

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين مديرية الطب البيطري والأحياء وبورفؤاد، وتكامل الجهود في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل، وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الحملات وعدم اقتصارها على حملات مؤقتة، باعتبارها أحد الموضوعات التي تحظى بأهمية كبيرة في ضوء شكاوى المواطنين وحرص المحافظة على توفير بيئة آمنة والحفاظ على سلامة المواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون ضرورة أن تتم أعمال جمع الكلاب وفق الأساليب المنظمة والآمنة، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل معها، ونقلها وإيداعها في الشلاتر والأماكن المخصصة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان، في إطار منظومة متكاملة ومستدامة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بالمحافظة

بورسعيد محافظ بورسعيد الطب البيطرى الكلاب الضالة

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