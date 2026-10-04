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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يصدق على إيقاف تشغيل مطعم ومخبزين لمخالفات جسيمة باشتراطات سلامة الغذاء

اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ بورسعيد
اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية، تضم مطعمًا ومخبزين، وذلك بناءً على تقارير لجان المرور والتفتيش التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، والتي رصدت عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وشملت أعمال التفتيش مطعمًا بحي الزهور، حيث تبين وجود حشرات زاحفة «صراصير» داخل الغذاء، وحشرات طائرة «ذباب» بكثرة داخل المنشأة، فضلًا عن وجود مواسير صرف صحي بجوار المنشأة دون عازل، وعدم إحكام الغلق، وضعف التهوية والإضاءة، ووجود كسور وفتحات بالحوائط والأرضيات، وعدم نظافة أماكن التجهيز والمعدات وثلاجات الحفظ، وعدم تحقيق درجات الحرارة المطلوبة، فضلًا عن سوء تخزين بعض الأغذية ووجود أغذية مكشوفة ومعرضة للتلوث وعدم توافر عدد من الاشتراطات الصحية اللازمة.

حشرات حية ومخالفات في تداول وحفظ الأغذية.. وقرارات فورية لحماية صحة المواطنين

كما أسفرت أعمال التفتيش على مخبز إفرنجي بمدينة بورفؤاد عن رصد حشرات زاحفة وطائرة «صراصير وذباب» داخل المنشأة وأماكن تحضير الغذاء، إلى جانب عدم إحكام غلق المنشأة، وعدم توافر التهوية المناسبة، ووجود كسور وفتحات بالحوائط والأرضيات، وصدأ بعدد من المعدات، وعدم نظافة أماكن التجهيز وثلاجة الحفظ، ووجود مياه راكدة، ومخالفات في أساليب تخزين الأغذية، وعدم توافر الشهادات الصحية لجميع العاملين ومستلزمات غسيل الأيدي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

وشملت أعمال التفتيش كذلك مخبزًا بلديًا بحي العرب، حيث تبين وجود دورات مياه تفتح مباشرة على أماكن تداول الغذاء، بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، فضلًا عن عدم إحكام غلق المنشأة، وضعف التهوية، وعدم نظافة أماكن التجهيز ووجود مياه راكدة، وعدم توافر وسائل الحماية المناسبة على المداخل، وعرض الأغذية في درجات حرارة غير مناسبة، والتخزين على الأرض مباشرة، وعدم توافر الشهادات الصحية لجميع العاملين، إلى جانب نقص مستلزمات ومرافق غسيل الأيدي وصناديق القمامة المحكمة الغلق.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المنشآت التي لا تلتزم باشتراطات سلامة الغذاء، مع التأكيد على ضرورة تلافي المخالفات واستيفاء الاشتراطات الصحية قبل السماح بإعادة التشغيل.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء

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