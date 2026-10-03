محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال التطوير الشامل لـ72 عمارة بالمنطقة الأولى بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال التطوير الشامل الجارية بالمنطقة الأولى بحي المناخ، والتي تضم 72 عمارة بإجمالي 36 بلوك، لمتابعة مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ، والوقوف على ما تم إنجازه ضمن خطة تطوير المنطقة والارتقاء بالمستوى الحضاري والبيئي بها.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد.

بدء أعمال المرحلة الثانية من دهان واجهات العمارات ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحي

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها على الطبيعة، واطلع على مستجدات أعمال المرحلة الأولى، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال التطوير إلى نحو 75% داخل 18 بلوك، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وأعمال الصرف الصحي ونوازل الصرف، ورفع كفاءة واجهات العمارات وأعمال المحارة والتشطيبات، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة والمناطق المحيطة بالعمارات.

كما تابع المحافظ بدء أعمال المرحلة الثانية من دهان واجهات العمارات، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل للمنطقة، بما يسهم في تحسين الشكل العام ورفع كفاءة العمارات وإضفاء مظهر حضاري متكامل على المنطقة.

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بزيادة المسطحات الخضراء والتوسع في أعمال التشجير وتنسيق المناطق المفتوحة، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام، بما يعزز من المظهر الحضاري للمنطقة ويوفر بيئة سكنية أفضل للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والاهتمام بالمظهر العام للمنطقة والمناطق المحيطة بالعمارات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وعدم تراكم أي مخلفات، بما يتواكب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد علي استمرار تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان خروج أعمال التطوير بصورة متكاملة تليق بأهالي المنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير المنطقة الأولى بحي المناخ تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استكمال مختلف مراحل التطوير بما يحقق نقلة نوعية في المظهر العام والبيئة السكنية، ويسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي المنطقة.