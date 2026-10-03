بورسعيد.. استمرار حملات مواجهة ظاهرة النباشين وفارزي القمامة

واصل حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملاته الميدانية للتصدي لظاهرة النباشين وفارزي القمامة، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على منظومة النظافة والمظهر الحضاري لشوارع الحي، وذلك تحت إشراف ومتابعة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

مصادرة كميات من الخردة وفرزة القمامة وتسليمها لمصنع تدوير القمامة للاستفادة منها ضمن منظومة إعادة التدوير

وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات من الخردة وفرزة القمامة التي تم تجميعها بالمخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات، وتسليمها إلى مصنع تدوير القمامة، للاستفادة منها ضمن منظومة إعادة التدوير والتخلص الآمن منها.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الميدانية على مدار اليوم، والتعامل بحزم مع ظاهرة النباشين وفارزي القمامة، حفاظا على مستوى النظافة والمظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مظاهر سلبية، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة وتحقيق الانضباط.