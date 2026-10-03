محافظ بورسعيد يشدد على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية الكمبراتيف للسلع والمواد الغذائية بنطاق حي الشرق، وذلك لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والتموينية للمواطنين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنافذ تقديم الخدمات التموينية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يتفقد جمعية الكمبراتيف للسلع والمواد الغذائية بحي الشرق

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور اسلام بهنساوي ، رئيس حي الشرق، والأستاذ ايهاب الزرو مدير الجمعية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل الجمعية، واطمأن على توفير السلع التموينية والأساسية والمنتجات المتنوعة بكميات مناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين.

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة حسن معاملة المواطنين وانتظام تقديم الخدمات التموينية، والتأكد من توافر السلع بصورة مستمرة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية والرقابة على مختلف المنافذ والأسواق، والتعامل الفوري مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انتظام منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية بأسعارها المقررة.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة بورسعيد على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر، وضمان توافر السلع الغذائية والتموينية، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق ومنافذ البيع.