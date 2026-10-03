قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضن أبوي.. محمد صلاح يحتفل بلحظة دافئة مع نجله ليل
مرفوض.. أحمد موسى: إسرائيل وإثيوبيا عايزين ياخدوا جزء من الصومال لإنشاء ميناء على البحر الأحمر
أحمد موسى: مصر وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع إريتريا.. وتدعم السودان دولة واحدة دون تقسيم
لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود
ضبط عامل ادعى العثور على مقبرة أثرية في أسوان
الجيش اليمني: تحييد 700 حوثي وتدمير 170 آلية خلال 257 عملية
الرئيس السيسي في قمة "النيباد": التنمية الحقيقية تصنع بإرادة أفريقية وموارد ذاتية
ضبط المتهم بمحاولة سرقة أسلاك كاميرات المراقبة من أعلى كوبري مشاة بالسلام
أحمد موسى: العلمين الجديدة نموذج للتنمية ومدينة سياحية تكنولوجية تعمل طوال العام
أحمد موسى: مصر تتحدث دائما عن التنمية ونساعد الأشقاء في أفريقيا
أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحدث بلغة السلام وتغليب الحلول السلمية للنزاعات في أفريقيا
أحمد موسى: أفريقيا قارة كبيرة ويجب ربط الدول بخطوط نقل بحري وجوي وبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد وفـ.ـاة طفلة في بورسعيد بسبب السعار.. أبرز الأعراض وطرق انتقال العدوى

مرض السعار
مرض السعار
محمد غالي

أعادت وفـ.ـاة الطفلة مكة السيد، البالغة من العمر 7 سنوات، في بورسعيد، تسليط الضوء على خطورة مرض السعار، أحد أخطر الأمراض الفيروسية التي يمكن أن تصيب الإنسان عقب التعرض لعضات الحيوانات المصابة. 

مرض السعار

وكانت حالة الطفلة قد تدهورت بعد تعرضها لعقر كلب ضال في منطقة الحي الإماراتي ببورسعيد، لتنتهي حالتها بالوفاة، في واقعة أثارت اهتماما واسعا بخطورة التعامل مع عضات الحيوانات دون الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

ما هو مرض السعار؟

السعار هو عدوى فيروسية خطيرة تنتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، وغالبا ما يصل الفيروس إلى الجسم من خلال لعاب الحيوان المصاب، خاصة عند التعرض للعض أو خدوش الجلد المصحوبة بتلوث اللعاب.

وتعد الكلاب من أبرز الحيوانات التي يمكن أن تنقل فيروس السعار إلى الإنسان، إلى جانب بعض الحيوانات الأخرى مثل القطط والخفافيش. 

وتزداد احتمالية انتقال العدوى في حالات التعرض لحيوانات ضالة أو مجهولة الحالة الصحية.

وتكمن خطورة المرض في أن الفيروس قد يظل لفترة داخل الجسم دون ظهور أعراض واضحة، قبل أن يصل إلى الجهاز العصبي ويؤدي إلى مضاعفات شديدة الخطورة.

مرض السعار

متى تظهر أعراض السعار؟

تختلف فترة حضانة فيروس السعار من شخص إلى آخر، وهي الفترة الممتدة بين التعرض للفيروس وبدء ظهور الأعراض. 

وقد تستغرق عادة عدة أسابيع أو أشهر، مع إمكانية اختلافها بحسب طبيعة التعرض ومكان الإصابة وعوامل أخرى.

وعند ظهور الأعراض، يبدأ المرض غالبا بأعراض عامة قد تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم يمكن أن يتطور تدريجيا إلى أعراض عصبية أكثر خطورة.

علامات وأعراض مرض السعار 

تتطور أعراض السعار على مراحل، وقد تشمل مجموعة من العلامات والأعراض، من أبرزها:

حساسية أو خوف من تيارات الهواء على الوجه.

الهلاوس.

الأرق.

الشلل الجزئي.

الهياج.

القلق.

الارتباك.

فرط النشاط.

صعوبة البلع.

زيادة إفراز اللعاب.

الحمى.

الصداع.

الغثيان.

القيء.

صعوبة أو خوف شديد عند محاولة شرب السوائل، نتيجة اضطرابات البلع.

مرض السعار

لماذا يمثل السعار حالة طبية طارئة؟

تكمن خطورة السعار في أن فرص النجاة تصبح شديدة الانخفاض بعد ظهور الأعراض السريرية. 

لذلك، فإن التعرض لعضة أو خدش من حيوان يشتبه في إصابته بالسعار يستدعي التعامل معه باعتباره حالة طبية طارئة، وعدم انتظار ظهور الأعراض.

وتتضمن الإصابة مراحل مرضية متتابعة يمكن أن تبدأ بمرحلة الأعراض الأولية، ثم مرحلة الأعراض العصبية الحادة، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى الغيبوبة.

ولهذا، فإن الوقاية والتدخل الطبي المبكر بعد التعرض للحيوان المصاب أو المشتبه في إصابته يمثلان عاملين حاسمين، إذ يمكن للعلاج الوقائي بعد التعرض أن يمنع تطور المرض قبل ظهور أعراضه.

وفاة الأمراض الفيروسية مرض السعار السعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أفشة

35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي

كارثة صحية.. تفقد الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يؤثر على صحتك

كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

أسعار البيض

بعد تحركات وزارة الزراعة.. مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

ترشيحاتنا

الصداع

تحذير .. 10 أسباب للصداع النصفي| تعرف عليها

بوسي

بوسي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور ..شاهد

لحظة انقاذ الطفل

سرعة بديهة وشجاعة.. شاب ينقذ صغيرًا سقط من البلكونة وكاد يرتطم بالأرض

بالصور

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

فيديو

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

فيديو

بيكسر الزجاج.. فيديو لشاب يرشق الحافلات والسيارات بالحجارة ويثير ذعر الركاب

الفريق عبدرب النبى حافظ

الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد