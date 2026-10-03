كريم عبد العزيز عن ياسمين صبري: بيننا كيمياء وتفاهم.. وأحبها على المستوى الشخصي

تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن تعاونه مع الفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن حالة التفاهم والكيمياء التي جمعتهما خلال فيلم «المشروع X» كانت من الأسباب التي شجعته على تكرار التجربة معها في عملهما الجديد «مطلوب عائليًا».

وقال كريم عبد العزيز فى تصريحات إعلامية، إن العمل مع ياسمين صبري في «المشروع X» شهد حالة من الانسجام والتفاهم، وهو ما جعله متحمسًا لخوض تجربة جديدة معها، مشيرًا إلى أنه يكن لها محبة وتقديرًا على المستوى الشخصي.

ويجمع «مطلوب عائليًا» كريم عبد العزيز وياسمين صبري مجددًا بعد تعاونهما في «المشروع X»، في تجربة فنية جديدة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

ويأتي فيلم «مطلوب عائليًا» ليجمع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري للمرة الثانية على شاشة السينما، بعد تعاونهما في فيلم «المشروع X»، ليواصلا تقديم تجربة مشتركة تجمع بين الطابع الجماهيري والأجواء الكوميدية والتشويق.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي بلس» للمنتج تامر مرسي، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

تفاصيل قصة فيلم «مطلوب عائليًا»

تدور أحداث «مطلوب عائليًا» حول كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، اللذين يجسدان دور زوجين يعيشان حياة أسرية برفقة طفليهما، قبل أن تتغير تفاصيل حياتهما بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام مجموعة من الأحداث والمواقف التي لم تكن في الحسبان.

ومع تصاعد الأحداث، يدخل أفراد العائلة في سلسلة من المغامرات والمفارقات التي تمنح الفيلم طابعه الكوميدي، بينما تضيف عناصر التشويق جانبًا آخر إلى القصة، خاصة مع ارتباط الأحداث بأزمة تتعلق بعملية سرقة، وهو ما يضع الشخصيات الرئيسية في مواقف متلاحقة تحمل العديد من المفاجآت.

كما يتضمن الفيلم عددًا من المشاهد التي جرى تصويرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو ما يمنح الأحداث تنوعًا على مستوى مواقع التصوير، إلى جانب المشاهد التي تجمع أبطال العمل في إطار عائلي وكوميدي.