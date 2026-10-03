إديني عمر وارميني من البلكونة.. عمرو أديب يعلق على إنقاذ صغير قبل سقوطه من عُلو

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو حبس أنفاس الملايين، يوثق لحظة سقوط طفل من بلكونة بإحدى العمارات السكنية، قبل أن ينقذه أحد المواطنين الموجودين في الشارع بأسلوب يُشبه المشاهد السينمائية الخيالية.

وفي تعليق على الواقعة، أكد الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على «MBC مصر» أن الموقف يمثل معجزة إلهية متكاملة الأركان، قائلاً: "الأمثلة في العادة ممكن ما تركبش قوي، لكن في مثل هتشفوه دلوقتي راكب جداً.. إديني عمر وارميني البحر.. النهاردة في شيء مصر كلها بتتكلم عنه، حاجة غريبة.. ربك بقى هو البطل السوبرمان اللي قدر يعمل حاجة غير طبيعية النهارده*.

وأضاف أديب متأثراً بالمشهد: “طفل يقع من البلكونة، ففجأة في حد من تحت يلقطه! شيء غريب، والله لو معمول في فيلم ما يتعمل كده، إنما ربك مدي للطفل اللي وقع ده عمر.. أعطني عمراً وارميني من البلكونة”.

وتحول الشاب الذي التقط الطفل إلى أحدث أبطال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بسرعة رد فعله وشهامته التي حالت دون وقوع تراجديا إنسانية، في تجسيد حي لرد القدر ولطفه في كسر من الثانية.