يوسف الحسيني: منتدى العلمين يستهدف تحويل الرؤى إلى مشروعات حقيقية في القارة الإفريقية

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقاً على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في «منتدى العلمين أفريقيا للأعمال»، أن المنتدى يمثل منصة عملية لدعم تنفيذ أهداف وأجندة أفريقيا 2063، وتحويل الرؤى إلى مشروعات حقيقية وشراكات ملموسة بين المجتمعات والشعوب والحكومات في القارة، مستشهداً بتجربة تطوير العلمين وغيرها.

وأوضح، خلال برنامجه «مساء جديد» المذاع على قناة «المحور»، أن القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمؤسسات المصرفية يعتبرون شريكاً أساسياً ومحورياً لا غنى عنه في دفع عجلة التنمية والتنفيذ الفعلي للمشروعات، بينما يقتصر دور الحكومات والدول على تقديم التسهيلات والدعم الإجرائي.

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن مصر تؤكد ضرورة التعاون والتكامل والترابط بين الدول الأفريقية لمواجهة التحولات والأزمات العالمية التي تفرض نفسها على القارة، مشدداً على أن حل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية يكمن في الأفارقة أنفسهم.