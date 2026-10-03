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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد كمال: منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول القارة

منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال
منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال
شيماء جمال

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال 2026، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكات بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، خاصة الصومال والسودان وإريتريا.


وقال "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن هناك مجموعة من الفعاليات المهمة التي تجمع بين مصر والسودان والصومال واريتريا، مؤكدًا أن المنتدى والفعاليات المرتبطة به لن تكون مجرد حدث عابر ينتهي بانتهاء فعالياته، وإنما من المقرر أن تتكرر بصورة دورية كل عامين، بما يسهم في بناء مسارات مستدامة للتعاون.
وأضاف أن المنتدى يجمع المهتمين بقضايا التنمية، ويفتح المجال أمام بحث فرص جديدة للتعاون بما يخدم مسارات الاستقرار والتنمية والتقدم في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط تفرض أهمية البحث عن مزيد من الشراكات خارج المنطقة، موضحًا أن حالة التفاعل والتطورات التي تشهدها المنطقة تجعل من تنويع الشراكات، ولاسيما الاقتصادية منها، أمرًا مهمًا.
وأوضح أن منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال يأتي في هذا الإطار، باعتباره أحد المجالات المهمة التي يمكن الاستثمار فيها لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية.

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