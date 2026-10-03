منتدى العلمين- أفريقيا.. مذكرة تفاهم في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية بين مصر وتشاد

وقّع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم محمد، وزير الصحة العامة والوقاية بجمهورية تشاد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المستحضرات الطبية والحيوية والمستلزمات الطبيةبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأحمد كورقي، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

يأتي توقيع المذكرة في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد، وحرص البلدين على توسيع الشراكة في القطاعين الصحي والدوائي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتنظيمية، فضلًا عن تعزيز القدرات الرقابية، وتطوير الممارسات المرتبطة بسلامة وجودة وفاعلية المنتجات الطبية، بما يحقق التكامل الدوائي المشترك.

تم توقيع المذكرة على هامش فعاليات افتتاح القمة والمنتدى الإفريقي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، وممثلي المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية ومجتمع الأعمال.

تأتي مشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية، تأكيدًا على حرص الهيئة على دعم التعاون مع الدول الإفريقية، وتعزيز أطر التنسيق والتعاون في المجال الدوائي، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية؛ بما يدعم التكامل الدوائي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة بين مصر ودول القارة الإفريقية.