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بعد تجاوزه الـ52 جنيها.. أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تجاوزه الـ52 جنيها.. أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

أقل سعر لبيع الدولار في مصر
أقل سعر لبيع الدولار في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفق لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سجل أعلي سعر لشراء الدولار بين البنوك اليوم نحو 52.40 جنيه، بينما أقل سعر بيع بلغ  51.95 جنيه. فيما تداول متوسط سعر الدولار في مصر  عند 52.29 جنيه.

أسعار الدولار في مصر

بلغ  سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) نحو  52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

وفي  البنك الأهلي الكويتي (ABK) سجل الدولار نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، العربي الأفريقي الدولي، نكست، بنك فيصل الإسلامي.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي استقر عند 52.26 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

وتداولت العملة الأمريكية في بنوك البركة والتعمير والإسكان وبيت التمويل الكويتي لنحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار في كل من بنك كريدي أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 52.21 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك التنمية الصناعية لنحو 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

وبلغ في البنك العقاري المصري العربي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 52.26 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

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