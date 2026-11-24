ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا الهجوم جريمة شنيعة واعتداء يكشف خطورة النهج الإرهابي لهذه المليشيا واستهانتها بأرواح الأبرياء، ما يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لمحاسبتها.

وجدد البديوي- في بيان اليوم /الثلاثاء/- التأكيد على أن دول مجلس التعاون تقف مع المملكة العربية السعودية وتدعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لصون سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.. معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.