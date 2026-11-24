رفضت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوجه نحو حجب لعبة GTA 7 أو أي ألعاب إلكترونية أخرى، مؤكدة أن قرارات الحجب لا تمثل حلًا جذريًا لحماية الأطفال من المحتويات غير المناسبة، في ظل قدرة المستخدمين على الوصول إلى الألعاب المحجوبة بطرق ووسائل بديلة.

مها عبد الناصر: التوعية والرقابة الأبوية أفضل من الحجب

وقالت عبد الناصر في تصريح خاص لـ"صدى البلد إن مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية يجب أن تعتمد بالأساس على التوعية، وليس المنع والحجب، مشيرة إلى أن الأطفال يستطيعون إيجاد طرق مختلفة لتشغيل الألعاب حتى بعد صدور قرارات بحظرها.

وأضافت أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين الأسرة والحكومة، من خلال تعزيز دور أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية، وتوعيتهم بالمحتويات التي يتعرضون لها، إلى جانب توفير أدوات رقابية فعالة تحمي الأطفال من المخاطر الرقمية.

غرف الدردشة والخصائص الخطرة.. الحل في تنظيم الاستخدام

وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أهمية تدخل الحكومة لتنظيم الخصائص التي قد تشكل خطورة على الأطفال داخل الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها غرف الدردشة والتواصل مع الغرباء، مطالبة بالعمل على توفير آليات تتيح تعطيل هذه الخصائص أو إغلاقها أمام الفئات العمرية الصغيرة.

وأوضحت أن التركيز يجب أن ينصب على معالجة المخاطر الفعلية المرتبطة باستخدام الألعاب، بدلًا من حجب اللعبة بالكامل، بما يحقق حماية الأطفال دون اللجوء إلى قرارات قد لا تحقق الهدف المطلوب.

روبلوكس نموذج على محدودية قرارات الحجب

واستشهدت النائبة بتجربة لعبة روبلوكس، مشيرة إلى أن حجبها لم يمنع الأطفال من الاستمرار في استخدامها حتى الآن، وهو ما يعكس، من وجهة نظرها، محدودية الاعتماد على الحجب وحده في مواجهة انتشار الألعاب الإلكترونية.

وأكدت عبد الناصر أن الحل الأكثر فاعلية يتمثل في نشر الوعي بين الأطفال وأسرهم، وتفعيل الرقابة الأبوية، وإلزام المنصات بتوفير أدوات حماية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بغرف الدردشة والتواصل والخصائص التي قد تعرض الأطفال لمخاطر عبر الإنترنت.