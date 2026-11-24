قضت محكمة جنح الشروق وبدر، بمعاقبة بائع بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالغش في الأغذية وطرح منتجات غير مطابقة للاشتراطات، وذلك في القضية رقم 7618 لسنة 2026.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط البائع بمدينة الشروق، والتحفظ على المنتجات المخالفة، وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالة المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق، ثم إحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.