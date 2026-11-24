شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة حول “الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر”

واستهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مثمنًا أهمية الدراسة والمناقشات التي تناولت توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة ودعم عملية صنع القرار.

منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التمييز بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة عالميًا، وبناء قدرات وطنية لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي السيادي، موضحًا أن هذه المنظومة تقوم على ثلاثة مستويات رئيسية تشمل البنية التحتية، والنماذج، والتطبيقات.

وأوضح أن البنية التحتية تشمل مراكز البيانات ومصادر الطاقة والخوادم والشرائح الإلكترونية والقدرات الحوسبية، فيما يرتكز المستوى الثاني على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بما فيها نماذج اللغة الكبيرة والنماذج الكمية الكبيرة، والاستفادة من البيانات التاريخية والإحصائية في التحليل والتنبؤ ودعم القرارات الاقتصادية، مع أهمية تطوير نماذج لغوية مدربة على المحتوى العربي.

وأضاف أن المستوى الثالث يتمثل في تطوير التطبيقات والحلول العملية التي تستند إلى هذه البنية والنماذج، وتحقق قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة، مؤكدًا أهمية تكامل جهود الدولة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالأطر التنظيمية، شدد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين وضع التشريعات والضوابط اللازمة، وإتاحة المجال أمام الابتكار والتطور التكنولوجي، مع مراعاة طبيعة التطبيقات ومستويات المخاطر المرتبطة بها وتأثيراتها على المواطنين.

كما أكد أن جودة البيانات ودقتها وتكاملها بين مؤسسات الدولة، إلى جانب إتاحتها وفق ضوابط تضمن الاستخدام الآمن، تمثل ركائز أساسية لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج موثوقة تقدم نتائج دقيقة.

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية، مشيرًا إلى إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة، الذي يوفر بيئة آمنة تتيح للشركات ورواد الأعمال والمطورين اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة والاستفادة من البيانات في تطوير تطبيقات تدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية، وتسهم في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية يتطلب تطوير أساليب العمل وتوظيف التكنولوجيا لمساعدة الشركات على اكتشاف الفرص التصديرية، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع، فيما تعمل الدولة على تهيئة البيئة الداعمة للابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية ومؤسسات التمويل والاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، وتسريع تطوير الحلول المبتكرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم نمو الصادرات