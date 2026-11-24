أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتعزيز معدلات الإنتاجية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات يتطلب التوسع في توظيف تطبيقات هذه التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال كلمته تعليقًا على دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة»، حيث ثمن الوزير الدراسة والمناقشات التي تناولت مختلف أبعاد الذكاء الاصطناعي وسبل حوكمة استخداماته، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا الملف من خلال رؤية متكاملة.

محمد فريد يحدد 3 محاور لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي

وأوضح وزير الاستثمار أن بناء منظومة الذكاء الاصطناعي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشكل هرمًا متكاملًا، تبدأ بالبنية التحتية باعتبارها القاعدة الأساسية، وتشمل مراكز البيانات والطاقة والخوادم والشرائح الإلكترونية، بوصفها الأصول اللازمة لبناء المنظومة وتشغيلها.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في النماذج واللغات المستخدمة، سواء نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) التي تعتمد على تحليل النصوص واللغة، أو النماذج الكمية الكبيرة (LQMs) التي تستند بصورة أساسية إلى البيانات والأرقام التاريخية، وتتيح تحليل مؤشرات مثل التضخم وعجز الموازنة والبيانات الضريبية، بما يدعم بناء تحليلات قائمة على البيانات الفعلية.

وزير الاستثمار: نحتاج إلى نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية

وأشار فريد إلى وجود فجوة لدى الدول العربية في مجال تطوير نماذج اللغات الكبيرة باللغة العربية، موضحًا أن معظم عمليات التدريب المتاحة عالميًا تعتمد على محتوى باللغة الإنجليزية، وهو ما يبرز أهمية العمل على تطوير نماذج عربية، بالتوازي مع توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتمثل في التطبيقات التي تستخدم هذه النماذج، مؤكدًا أن التطبيقات لن تحقق أهدافها دون بنية تحتية مناسبة ونماذج قادرة على معالجة البيانات وتحليلها، وأن غياب أي ركن من هذه الأركان يعني عدم اكتمال استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

ضرورة التكامل بين الدراسة البرلمانية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وشدد وزير الاستثمار على أهمية قراءة الدراسة التي أعدها مجلس الشيوخ بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن الدولة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى والوصول إلى استنتاجات عملية بشأن متطلبات بناء المنظومة، سواء فيما يتعلق بتمويل البنية التحتية أو تطوير النماذج الإحصائية أو تحديد التطبيقات المستهدفة.

وأكد أن البيانات تمثل الأساس الذي تقوم عليه جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن عدم توافر بيانات دقيقة ومؤرشفة ومحدثة في التوقيت المناسب سيبقي التحديات قائمة أمام تطبيق النماذج المختلفة.

وأوضح أن التوسع في استخدام هذه التطبيقات يمكن أن يدفع مؤسسات الدولة إلى مراجعة بياناتها وتنقيحها والتحقق من دقتها، باعتبار أن التطبيق الفعلي للتكنولوجيا يفرض على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات تحسين جودة البيانات التي تمتلكها.

محمد فريد: التنظيم التشريعي يجب أن يواكب تطور الأسواق والأنشطة الجديدة

وفيما يتعلق بالتشريعات، أوضح فريد أن ظهور الأنشطة الاقتصادية والأسواق الجديدة يسبق في كثير من الأحيان وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لها، مستشهدًا بتطور التجارة وأسواق المال والتجارة الدولية والاستثمار، حيث ظهرت الأنشطة أولًا ثم تطورت التشريعات المنظمة لها.

وأشار إلى انطباق هذه القاعدة على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستدعي وضع تنظيمات لحوكمة استخداماته والبيانات المرتبطة به، دون تحميل الدولة أعباء تشريعية وتنظيمية تتجاوز الاحتياجات الفعلية أو تسبق تطور النشاط.

الذكاء الاصطناعي السيادي ضرورة للتطبيقات الحكومية

وشدد وزير الاستثمار على أهمية التفرقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحكومية وتطبيقات القطاع الخاص، موضحًا أن التطبيقات الحكومية ترتبط بمفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي، نظرًا لارتباطها بالبنية التحتية للدولة وبياناتها ومعلوماتها وآليات تقديم الخدمات العامة.

وأضاف أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تقتصر على تشكيل المجالس أو وضع الاستراتيجيات والأطر التنظيمية، وإنما يجب أن تشمل الرقابة على آليات تطوير النماذج والوصول إلى النتائج، والتحقق من جودة البيانات المستخدمة في تدريبها ومدى كفايتها.