في رسالة سياسية حملت قدرًا من العتاب، رد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب باسل عادل بشأن توافق 14 جهة حكومية على الدراسة المقدمة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة.

وقال أبو هشيمة، معربًا عن احترامه للنائب الزميل: «كنت أتمنى أن يكون توافق 14 جهة حكومية على الدراسة محل ترحيب، باعتباره مؤشرًا على وجود رؤية مشتركة وتكامل مؤسسي بين جهات الدولة».

وشدد رئيس اقتصادية الشيوخ على أن الدراسة لا تمثل انتصارًا شخصيًا لمقدمها، وإنما هي جهد يستهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد الوطني.

أبو هشيمة: النقد الموضوعي مطلوب.. والنقاش يجب أن يكون حول مضمون الدراسة

وأوضح أبو هشيمة أن توافق الجهات الحكومية على الدراسة لا يعني غياب مساحة النقد أو الاختلاف حول توصياتها، مؤكدًا أن النقد الموضوعي أمر مطلوب، لكن كان من الأفضل أن ينصب النقاش على مضمون الدراسة وجدوى توصياتها، وليس على عدد الجهات التي أبدت توافقها معها.

واختتم أبو هشيمة رده برسالة حملت عتابًا واضحًا، قائلًا: «كنت أتوقع أن يكون التوافق المؤسسي محل تقدير، لا محل استغراب، فنجاح العمل البرلماني يُقاس بما يحققه للمصلحة العامة، وليس بمن يُنسب إليه النجاح.