تقام اليوم، الثلاثاء، منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات للموسم الرياضي 2026 – 2027.

ويلتقي سبورتنج جاره سموحة في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتسبق هذه المباراة في الساعة الثانية ظهرًا مواجهة الفريقين في منافسات المرتبط للناشئات تحت 16 عامًا.

وفي النصف الثاني، يواجه الأهلي نظيره هليوبوليس في تمام الساعة الثامنة مساءً، على الصالة ذاتها، وتسبق هذه المباراة في الرابعة مساءً مواجهة الفريقين في منافسات المرتبط.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، على أن يتأهل الفريق الأعلى في مجموع النقاط إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة حدد بعد غد، الخميس، موعدًا لمواجهتي إياب الدور نصف النهائي.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيبها.