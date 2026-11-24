تشهد ملاعب العالم اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات وسط ترقب جماهيري كبير للعديد من المواجهات المرتقبة، وفي مقدمتها لقاء مانشستر سيتي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا والمواجهة التي تجمع ريال مدريد بآيندهوفن، إلى جانب قمة أرسنال وبوروسيا دورتموند.

وتتواصل الإثارة في منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهات قوية تسعى خلالها الفرق الكبرى لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز فرصها في المنافسة على بطاقات التأهل كما تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة بين النصر السعودي والسد القطري بينما تستمر منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بإقامة أربع مباريات مهمة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى عدد من المواجهات القوية في البطولة الأوروبية، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع نابولي فيما يصطدم ريال مدريد بآيندهوفن ويخوض آرسنال اختبارا صعبا أمام بوروسيا دورتموند.

بودو جليمت ضد لاسك – 7:45 مساءً – beIN Sports HD 4.

جلطة سراي ضد أستون فيلا – 7:45 مساءً – beIN Sports HD 3.

أرسنال ضد بوروسيا دورتموند – 10 مساءً – beIN Sports HD 4.

كومو ضد أي إي كيه أثينا – 10 مساءً – beIN Sports HD 5.

فينورد ضد بورتو – 10 مساءً – beIN Sports HD 6.

مانشستر سيتي ضد نابولي – 10 مساءً – beIN Sports HD 3.

لايبزيج ضد لانس – 10 مساءً – beIN Sports HD 8.

ريال مدريد ضد آيندهوفن – 10 مساءً – beIN Sports HD 1.

سلوفان براتيسلافا ضد ريال بيتيس – 10 مساءً – beIN Sports HD 9.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم

تتواصل منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بإقامة مجموعة من المواجهات المهمة ويأتي في مقدمتها لقاء النصر السعودي أمام السد القطري الذي يحظى باهتمام جماهيري كبير.

شباب الأهلي دبي ضد القادسية – 6 مساء – beIN Sports HD 2.

النصر ضد السد – 8:15 مساء– beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

وعلى الصعيد المحلي، تستمر منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بأربع مواجهات، حيث يسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

سموحة ضد البنك الأهلي – 5 مساءً – On Sport Max.

زد ضد أبو قير للأسمدة – 5 مساءً – On Sport Plus.

المصري ضد بترول أسيوط – 8 مساءً – On Sport.

المقاولون العرب ضد القناة – 8 مساءً – On Sport Max.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين اليوم

كما تشهد منافسات كأس العالم للناشئين إقامة عدد من المباريات، بمشاركة منتخبات تسعى لمواصلة مشوارها في البطولة، أبرزها البرازيل والجزائر واليابان والمكسيك.

كوستاريكا ضد أيرلندا – 2:30 مساءً – DAZN Germany.

فنزويلا ضد رومانيا – 2:30 مساءً – DAZN Germany.

اليابان ضد صربيا – 3 مساءً – DAZN Germany.

المكسيك ضد الكاميرون – 3:30 مساءً – DAZN Germany.

جمهورية الدومينيكان ضد تشيلي – 4:30 مساءً – DAZN Germany.

البرازيل ضد تنزانيا – 5 مساءً – DAZN Germany.

الجزائر ضد مونتينيجرو – 5:30 مساءً – DAZN Germany.

هندوراس ضد كولومبيا – 5:30 مساءً – Movistar Plus+.