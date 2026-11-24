بين آمال المواطنين في إلغاء الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة، وارتفاع أسعار الأجهزة بالأسواق، تتزايد التساؤلات حول مصير الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج، خاصة مع انتشار أنباء عن وجود اتجاه لإلغائها، وهو ما أعاد ملف أسعار المحمول إلى دائرة الاهتمام، وسط مطالب بتخفيف الأعباء عن المستهلكين وتوفير هواتف بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون قرارًا رسميًا يحسم الجدل، كشفت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة حقيقة ما يتردد بشأن إلغاء الضريبة، إلى جانب التحركات الجارية لبحث خفض الرسوم وتقديم تسهيلات للشركات، بما ينعكس على أسعار الأجهزة في السوق المحلية.

حقيقة إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة

وأكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الأنباء المتداولة بشأن الإلغاء مجرد شائعات، وأن الرسوم لا تزال سارية.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الشعبة تتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية خفض الضريبة وتقديم تسهيلات للشركات، مقابل إقرار تخفيضات في أسعار الهواتف، إلى جانب التوسع في زيادة المكون المحلي بصناعة المحمول وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية.

الحرب الأمريكية الإيرانية تضاعف تكاليف الشحن

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية انعكست على قطاع الهواتف المحمولة، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بأكثر من 9 أضعاف، وهو ما زاد من أعباء الاستيراد والإنتاج، ودفع القطاع إلى البحث عن حلول لتقليل التكلفة النهائية للأجهزة.

مطالب بالحفاظ على الهواتف الاقتصادية

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، كشف الحداد أن الشعبة خاطبت الشركات بضرورة الحفاظ على إنتاج الهواتف من الفئة الاقتصادية، بما يضمن استمرار توافر الأجهزة المناسبة لمحدودي الدخل، ومساعدتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.

مهلة 120 يومًا لتسجيل الهواتف المستوردة

وفيما يتعلق بالهواتف الواردة من الخارج، أوضح الحداد أنها تخضع للضريبة المقررة، مع منح المستخدم مهلة سماح تصل إلى 120 يومًا من خلال تطبيق «تليفوني» لسداد الرسوم المستحقة، محذرًا من أن الهاتف يتم إيقافه عن العمل حال انتهاء المهلة دون سداد الضريبة.

هل شراء الهاتف من الخارج أوفر؟

ومع استمرار الجدل حول ضريبة الهواتف المحمولة، ناشد رئيس شعبة الاتصالات المواطنين ضرورة حساب التكلفة النهائية للجهاز قبل شرائه من الخارج، من خلال إضافة قيمة الضريبة إلى سعر الهاتف ومقارنته بسعره في السوق المحلية.

وأكد أن شراء الهاتف من السوق المصرية قد يكون الخيار الأفضل، حتى في حالة وجود فارق بسيط في السعر، نظرًا لتمتع الأجهزة المحلية بضمان داخل مصر، بخلاف الهواتف المستوردة من الخارج التي لا يتوافر لها ضمان محلي.

وبين مطالب خفض الضريبة والتوسع في التصنيع المحلي، تظل أسعار الهواتف المحمولة ومستقبل الرسوم المفروضة عليها من الملفات التي تشغل اهتمام المواطنين، انتظارًا لما ستسفر عنه مخاطبات الشعبة مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.