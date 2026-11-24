اكتشف باحثون عشرات التطبيقات التي تلتقط إشارات فوق صوتية غير مسموعة لربط أجهزة المستخدم واستهدافه بالإعلانات

تتذكر فجأة أنك بحاجة إلى إطارات جديدة لسيارتك، ثم بعدها بساعة، تجد إعلانات الإطارات تظهر على الهاتف الذكي في كل مكان. يقول صديقك إن الأمر مريب. بينما تقول زوجتك إنك تبالغ في الشك.

لمنع مثل هذا التتبع الصامت عليك مراجعة أذونات الميكروفون، وإيقاف الإعلانات المخصصة، ومنع تلفازك الذكي من الوشاية بك، وكذلك مساعد أليكسا.

أذونات الميكروفون

على آيفون: الإعدادات > الخصوصية والأمان > الميكروفون أوقف الإذن لكل تطبيق لا يحتاج إليه بشكل ضروري.

على أندرويد: الإعدادات > الخصوصية > مدير الأذونات > الميكروفون

اتبع الخطوات نفسها. وإذا كان تطبيق آلة حاسبة يمتلك إذن الوصول إلى الميكروفون، فهذه علامة تحذير كبيرة جدًا.

أوقف الإعلانات المخصصة

على آيفون: الإعدادات > الخصوصية والأمان > إعلانات ، ثم عطّل خيار الإعلانات المخصصة

على أندرويد: الإعدادات > الخصوصية > الإعلانات > حذف معرّف الإعلانات لن يوقف ذلك جميع الإعلانات، لكنه سيمنع الإعلانات التي تعرف أنك بحثت عن "ألم الركبة" في الثانية صباحًا.

على أجهزة سامسونج: الإعدادات> الدعم > الشروط والسياسات ثم أوقف خدمات معلومات المشاهدة

على أجهزة إل جي: الإعدادات > عام > الخصوصية والشروط (Privacy & Terms)، ثم ألغِ تحديد الإعلانات المخصصة . لقد كان تلفازك يشي بك، وحان الوقت لإيقافه.

امنع المساعد الصوتي من الاحتفاظ ببياناتك



في تطبيق أليكسا: المزيد > خصوصية > إدارة بيانات Alexa الخاصة بك احذف السجل وحدّد مدة الاحتفاظ بالبيانات.

أما في جوجل: انتقل إلى myaccount.google.com > البيانات والخصوصية (Data & Privacy)، ثم ألغِ تحديد النشاط الصوتي والصوتي كل عبارة "مرحبًا، أليكسا" قلتها تم حفظها، إلى أن تقرر أنت خلاف ذلك.