كشفت تسريبات تقنية نشرها موقع "Notebookcheck" نقلاً عن مسرب عبر منصة "Meeco" الكورية، أن الحصول على الجيل الأحدث والأسرع من الذاكرة العشوائية والتخزين في هاتف "Galaxy S27 Ultra" سيتطلب شراء نسخة بسعة 512 جيجابايت أو أعلى.

تفاصيل خطة الذاكرة والتخزين في سلسلة Galaxy S27

أوضح التقرير أن الخطة المسربة لسلسلة هواتف "Galaxy S27" تضم عشر نسخ مختلفة من حيث السعات، لكن ثلاث نسخ فقط ستحصل على ذاكرة عشوائية من نوع "LPDDR6" ووحدات تخزين فائقة السرعة من نوع "UFS 5.0"، بينما ستُحرم نسخة 256 جيجابايت من هاتف "Galaxy S27 Ultra" من هذه الترقية.

وستعتمد نسخة 256 جيجابايت من طراز "Ultra" على نفس معايير الذاكرة والتخزين الموجودة في هاتف "Galaxy S27" الأساسي، في حين ستنتقل نسخة 512 جيجابايت إلى معيار "LPDDR6" دون زيادة في سعة الذاكرة العشوائية، على أن تظل سعة 16 جيجابايت رام محصورة في طرازات 1 تيرابايت فقط.

وتوفر وحدات تخزين "UFS 5.0" من سامسونج سرعات قراءة متتابعة تصل إلى 10.8 جيجابايت في الثانية وسرعات كتابة تبلغ 9.5 جيجابايت في الثانية لفتح التطبيقات ونقل الملفات بسرعة هائلة، مع كفاءة أعلى بنسبة 40% في استهلاك الطاقة مقارنة بمعيار "UFS 4.1".

المعالجات المتوقعة وتأثير المواصفات على الأسعار

لفت التقرير إلى أن هذه التسريبات تخص السوق الكورية الجنوبية على الأرجح، حيث ستعمل هواتف "Galaxy S27" و"S27+" و"S27 Pro" هناك بمعالج "Exynos 2700" الذي يدعم ذاكرة "LPDDR6"، بينما ينفرد طراز "Ultra" بمعالج "Snapdragon".

وبحسب ما ذكره الموقع، لم تعلن سامسونج بعد عن أسعار سلسلة "Galaxy S27"، علماً بأن سعر "Galaxy S26 Ultra" يبدأ من 1,399.99 دولار ويصل إلى 1,999.99 دولار لنسخة 1 تيرابايت بعد زيادة الأسعار في أول أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن هذه المواصفات لا تزال غير مؤكدة وقد تعدلها الشركة قبل الإطلاق الرسمي.