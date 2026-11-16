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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة من سامسونج.. هاتف Galaxy S27 Ultra يقتبس أبرز مزايا آيفون 18 برو

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن اتجاه شركة "سامسونج" (Samsung) لإجراء تغييرات جذرية في هاتفها الرائد القادم (Galaxy S27 Ultra)، مستوحية بعض تصاميمه ومزاياه من غريمها التقليدي "أبل"، وتحديداً هواتف (iPhone 18 Pro) التي حققت نجاحاً ساحقاً في الأسواق.

وداعاً للتصميم القديم

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني، قررت سامسونج التخلي أخيراً عن تصميمها الكلاسيكي للكاميرات الذي استمر لسنوات طويلة.

وتشير التسريبات إلى أن الشركة قد تستغني عن إحدى عدسات التقريب (Telephoto) لتقديم شكل جديد وعصري تماماً لهيكل الهاتف.

وتهدف سامسونج من هذه الخطوة الجريئة إلى كسر حالة الملل البصري لدى المستخدمين وإنعاش مبيعاتها بشكل ضخم. وهي نفس الاستراتيجية التي راهنت عليها أبل عندما جددت تصميم هواتف آيفون 17 برو و18 برو، وحصدت بفضلها مبيعات خيالية حول العالم.

عودة اللون العنابي الفاخر

ولم تقتصر الاقتباسات على الهيكل الخارجي فقط، بل امتدت لتشمل خيارات الألوان، حيث أوضحت التسريبات وخلفيات الشاشة المسربة عودة اللون "العنابي" (Burgundy) الفخم إلى سلسلة جالاكسي، وهو اللون الذي ظهر آخر مرة في هاتف (S22 Ultra).

ويرى خبراء التقنية أن توقيت إعادة هذا اللون في هذا الإصدار تحديداً ليس صدفة، بل هو خطوة مدروسة ورد مباشر لمنافسة هاتف (iPhone 18 Pro) الذي يتألق حالياً بنفس الدرجة اللونية الجذابة ويسحب البساط من الشركات الأخرى.

بطارية أضخم وكاميرا أكثر واقعية

وشملت التحديثات المنتظرة تحطيم حاجز سعة البطارية (5000 مللي أمبير) الذي تمسكت به سامسونج طوال 7 سنوات متتالية، لتقدم بطارية أضخم وأكثر تحملاً تلبي طموحات المستخدمين.

علاوة على ذلك، تعمل الشركة الكورية حالياً على تعديل خوارزميات معالجة الصور في الكاميرا لتصبح الألوان أكثر واقعية وطبيعية. 

وهي خطوة صريحة للاقتراب من فلسفة هواتف الآيفون في التصوير، والتي طالما تميزت بإنتاج صور تطابق الواقع بدلاً من الألوان الفاقعة المعتادة في أجهزة سامسونج.

وأشار التقرير إلى أن الهاتف الجديد سيحظى بشاشة متطورة تقضي تماماً على مشكلة الإجهاد البصري، لاسيما للمستخدمين الحساسين لترددات الإضاءة المنخفضة (PWM)، ليصبح هاتف (Galaxy S27 Ultra) المنتظر بمثابة نقطة تحول كبرى ومليئة بالمفاجآت في تاريخ الشركة.

سامسونج هاتف Galaxy S27 Ultra Samsung Galaxy S27 Ultra Galaxy iPhone 18 Pro

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