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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل البلاك فرايداي.. خصم ضخم على هاتف سامسونج جالاكسي S26 ألترا

سامسونج جالاكسي S26 ألترا
سامسونج جالاكسي S26 ألترا
احمد الشريف

أطلق متجر "بست باي" (Best Buy) الشهير أولى ضرباته القوية بمناسبة تخفيضات "الجمعة السوداء" المبكرة، حيث قدم المتجر عرضاً استثنائياً على هاتف "سامسونج جالاكسي S26 ألترا"، ليكون فرصة ذهبية لمن يبحث عن هاتف رائد بسعر غير مسبوق.

تخفيض غير مسبوق على الأقوى من سامسونج

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد بوليس" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يتيح هذا العرض توفير مبلغ كبير من السعر الرسمي للهاتف. 

ورغم أن الموقع لم يذكر قيمة الخصم بالتحديد، إلا أنه أكد أن هذا التخفيض يجعل هاتف سامسونج الأقوى متاحاً بسعر مغرٍ للغاية، خصوصاً قبل زحام تخفيضات نوفمبر المعتادة.

ما الذي يجعل S26 ألترا يستحق الشراء؟

وأوضح التقرير أن هاتف S26 ألترا لا يزال متربعاً على عرش أفضل الهواتف الذكية في السوق. 

فهو يتميز بشاشة مبهرة، وقلم ذكي (S Pen) مدمج لتسهيل الكتابة والرسم، بالإضافة إلى كاميرات خرافية قادرة على التقاط صور فائقة الدقة حتى في الإضاءة الضعيفة. 

كما يعمل الهاتف بمعالج جبار يجعله سريعاً جداً في الألعاب وتصفح التطبيقات الثقيلة.

فرصة قد لا تدوم طويلاً

ونصح الخبراء المهتمين باقتناء الهاتف بعدم الانتظار طويلاً، لأن مثل هذه العروض الاستثنائية على هواتف الفئة الرائدة (Flagship) غالباً ما تنفد كمياتها بسرعة كبيرة. 

ويعد هذا العرض من "بست باي" بداية مبكرة لموسم تخفيضات قد يشهد المزيد من المفاجآت، ولكنه يظل من أقوى العروض المتاحة حالياً في السوق.

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