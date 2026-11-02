سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Fit 4 بشاشة أكبر وميزة عرض 12 تطبيقاً معاً

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سوار اللياقة البدنية الاقتصادي الجديد Galaxy Fit 4 بتحديثات طفيفة في التصميم والميزات الأساسية ، مع إدخال تحسينات ذكية على الشاشة وإليك أبرز ما كشفته التسريبات حول السوار الجديد

شاشة أطول دقة

يعد من المتوقع أن يأتي السوار بشاشة بدقة 258 × 428 بكسل مع الاحتفاظ بالتصميم المستطيل المدمج وإمكانية عرض ما يصل إلى 12 مربعاً معلوماتياً في نفس الوقت ويمكنك استعراض المؤشرات الحيوية كالإشعارات، ومعدل ضربات القلب، وعدد الخطوات مباشرة من الشاشة الرئيسية ودون الحاجة للتنقل عبر القوائم.

ساعة Galaxy Fit 4

ساعة Galaxy Fit 4

تبدو خيارات الألوان عملية أكثر منها لافتة للنظر فمن المتوقع أن يأتي باللون الأسود والفضي والأخضر الفاتح

أما عن مواصفات الشاشة فمن المتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED مستطيلة ذات زوايا دائرية، وزر جانبي واحد، وسوار من السيليكون.



من الناحية الصحية، يحافظ الجهاز على المزايا المعتادة؛ حيث يدعم عدّ الخطوات، تتبع السعرات الحرارية أثناء التمارين، ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة مع تنبيهات الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ. كما يقدم قراءات دقيقة لنسبة الأكسجين في الدم (SpO2) ومستويات التوتر.

أما تتبع النوم، فيشمل تحليل مراحله وتقييم جودته، بالإضافة إلى ميزة "مدرب النوم" الذكي التي تفعّل بعد أسبوع من الاستخدام المتواصل. ويدعم السوار الكشف التلقائي عن التمارين وتحديد مناطق معدل ضربات القلب أثناء التدريب.

على الجانب الآخر يأتي الجهاز بتقنية بلوتوث 5.4