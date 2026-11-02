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وفد طهران يغادر الدوحة وتجهيز مسودة مقترح لوقف الحرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد طهران يغادر الدوحة وتجهيز مسودة مقترح لوقف الحرب

الحرب الأمريكية الإيرانية
الحرب الأمريكية الإيرانية
إلهام عبد العزيز

قال ​مسؤول مطلع ‌لوكالة رويترز، اليوم الاثنين ​إن المفاوضين ​الإيرانيين غادروا محادثات ⁠الدوحة ​أمس، ولكن ليس ​بسبب صعوبات في المفاوضات التي ​تهدف ​للتوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

مفاوضات الدوحة


وأضاف ​المسؤول ​أنه ⁠يجري تعميم مسودة ​اقتراح ​للحصول ⁠على ملاحظات بشأنها، ⁠وقد ​يعقد اجتماع ​للمتابعة.

وفي سياق متصل، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن واشنطن أثبتت حتى الآن أنها تعمل على إفشال أي مسار دبلوماسي يجري العمل له.

وأضاف بقائي، أنه وفقًا لهكذا معطيات فلن يكون مضيق هرمز آمنا إذا لم يرفع الحصار البحري عن إيران ولم تنفذ مطالبها المشروعة.

وأكد  المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طرحنا مطالبنا بوضوح ولا يزال مقترحنا قائما والكرة الآن في ملعب واشنطن، مشيرًا إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء وعلى أمريكا اتخاذ قرارها.

مفاوضات الدوحة إيران الحرب الأمريكية الإيرانية

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