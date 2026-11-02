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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندوتان وماستر كلاس و3 عروض في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

متولي وشفيقة
متولي وشفيقة
أحمد البهى

يشهد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، في ثاني أيام فعاليات دورته الحادية عشرة، مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، تتضمن ندوتين وماستر كلاس وثلاثة عروض مسرحية، وذلك ضمن دورته التي انطلقت فعالياتها في 1 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 نوفمبر.

وتتضمن الفعاليات ندوة للاحتفاء بمكرمي الدورة الحادية عشرة من المهرجان وندوة للاحتفاء بالفنانة القديرة سهير المرشدي التي تحمل الدورة اسمها  كما يقام ماستر كلاس يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي " آليات الكوميديا في المسرح "

وعلى مستوى العروض المسرحية، يشهد اليوم تقديم ثلاثة عروض من مصر والعراق والإمارات ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، حيث يقدك العرض المصري «متولي وشفيقة» ضمن مسابقة العروض الكبرى في تمام الساعة الخامسة والنصف  ،والعرض العراقي «خلف أبواب الموصدة» ضمن مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا، بينما يقدم العرض الإماراتي «لورانس» ضمن مسابقة المونودراما وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا


ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور  أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة، ويقام المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، في إطار الشراكة المستمرة التي تجمع الجانبين، وبالتعاون مع  جامعة الكتاب بالعراق الشريك العلمي للمهرجان.


كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي سهير المرشدي وزارة الثقافة

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