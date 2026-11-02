الزمالك يسدد 100 ألف يورو لفرجاني ساسي وفقا لاتفاق التسوية| خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سداد القسط المستحق للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والبالغ 100 ألف يورو، بعد التوصل لاتفاق سابق لتسوية الأزمة بين الطرفين وجدولة المستحقات المتبقية للاعب على دفعات.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك سدد القسط الخاص لـ فرجاني في الموعد المحدد حسب اتفاق التسويةدون تأخير، في إطار تحركات إدارة الزمالك للوفاء بالتزاماتها المالية وتسوية الملفات المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، وتجنب أي تصعيد جديد في هذا الملف.

وفي وقت سابق كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن تطورات جديدة بشأن مستحقات اللاعبين السابقين، وفي مقدمتهم البنيني سامسون أكينيولا والتونسي فرجاني ساسي، في إطار جهود إدارة القلعة البيضاء لتسوية الالتزامات المالية وتجنب الدخول في نزاعات قانونية جديدة.

وأوضح المندوه، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الإدارة انتهت من سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، وفقًا للتسوية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على تجهيز المستحقات المالية الخاصة بالتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، تمهيدًا لسدادها بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وشدد أمين صندوق الزمالك على حرص مجلس الإدارة على الوفاء بجميع الالتزامات المالية المستحقة، وفقًا للتسويات التي تم التوصل إليها قبل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية بنهاية شهر يوليو الماضي.

وأشار المندوه إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام النادي بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع اللاعبين والمدربين السابقين، وتجنب تقديم شكاوى جديدة ضد الزمالك خلال الفترة المقبلة.

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الزمالك يبذل جهودًا كبيرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد الالتزامات والتسويات المستحقة، مشيرًا إلى أن الإدارة ستواصل العمل على هذا الملف خلال الفترة المقبلة.