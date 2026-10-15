الزمالك يعلن سداد مستحقات سامسون أكينيولا ويكشف موعد صرف مستحقات فرجاني ساسي

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن تطورات جديدة بشأن مستحقات اللاعبين السابقين، وفي مقدمتهم البنيني سامسون أكينيولا والتونسي فرجاني ساسي، في إطار جهود إدارة القلعة البيضاء لتسوية الالتزامات المالية وتجنب الدخول في نزاعات قانونية جديدة.

وأوضح المندوه، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الإدارة انتهت من سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، وفقًا للتسوية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على تجهيز المستحقات المالية الخاصة بالتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، تمهيدًا لسدادها بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

الزمالك يتحرك لتسوية مستحقات اللاعبين السابقين

وشدد أمين صندوق الزمالك على حرص مجلس الإدارة على الوفاء بجميع الالتزامات المالية المستحقة، وفقًا للتسويات التي تم التوصل إليها قبل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية بنهاية شهر يوليو الماضي.

وأشار المندوه إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام النادي بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع اللاعبين والمدربين السابقين، وتجنب تقديم شكاوى جديدة ضد الزمالك خلال الفترة المقبلة.

المندوه: نسعى لتوفير السيولة المالية اللازمة

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الزمالك يبذل جهودًا كبيرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد الالتزامات والتسويات المستحقة، مشيرًا إلى أن الإدارة ستواصل العمل على هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهدف هو حصول جميع الأطراف على مستحقاتهم المالية، بما يسهم في تجنب نشوب نزاعات جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مع لاعبين أو مدربين سابقين.

