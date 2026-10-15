جمال عبد الحميد: الأهلي مش محتاج حكم علشان يكسب.. والزمالك من حقه العدالة

أثار جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، الجدل بتصريحاته عن التحكيم في مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن اللقاء جعله يشعر وكأن هناك قانونين للتحكيم في العالم، أحدهما يُطبق في مصر والآخر في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بتفسير قوانين اللعبة وتطبيقها في المباريات الكبرى.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحات عبر قناة «الشمس»، إن هناك اختلافًا في تفسير وتطبيق قوانين التحكيم في المباريات الكبيرة، مضيفًا: «مباراة القمة خلتني أشعر وكأن فيه قانونين للتحكيم في العالم، قانون بيتطبق في مصر وقانون تاني في أوروبا».

وأضاف نجم الزمالك السابق أن لديه معلومات بشأن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال مباراة القمة، مشددًا على ضرورة التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال توضيح رسمي من الجهات المختصة.

وانتقد عبد الحميد مواقف بعض المدافعين عن حكم المباراة، معتبرًا، من وجهة نظره، أن انتماءاتهم للأهلي أو للجنة الحكام قد يؤثر في طريقة دفاعهم عن القرارات التحكيمية، على حد قوله.

وفي المقابل، أكد أن الأهلي يمتلك نجومًا وإمكانات فنية ومادية كبيرة، ولا يحتاج إلى مساعدة تحكيمية لتحقيق الفوز، موضحًا أن اعتراضه لا يستهدف التقليل من قدرات لاعبي الفريق الأحمر، وإنما المطالبة بحصول الزمالك على قرارات عادلة داخل الملعب.

واختتم جمال عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطبيق قوانين التحكيم بمعايير موحدة على جميع الأندية، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مطالبًا بتوضيح رسمي يحسم الجدل المثار بشأن حقيقة تعطل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة.