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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخليج يهزم الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي

فريق الخليج
فريق الخليج
عمرو مصطفى

حقق فريق الخليج فوزًا مهمًا على حساب نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، ليحصد الخليج ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

الخليج يهزم الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي

وجاءت بداية المباراة متوازنة بين الفريقين، قبل أن ينجح الخليج في استغلال الفرص المتاحة خلال الشوط الثاني، ليحسم المواجهة لصالحه بفضل هدفي جوشوا كينج وماتيو بينيجاس.

وافتتح جوشوا كينج التسجيل للخليج في الدقيقة 52، بعدما تابع كرة ارتدت من يد أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى الفيحاء، ونجح في السيطرة عليها قبل أن يضعها بكعبه بطريقة رائعة داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه.

وواصل الخليج محاولاته لتعزيز النتيجة، حتى نجح ماتيو بينيجاس في تسجيل الهدف الثاني قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعدما استقبل عرضية متقنة من زميله منصور حمزي، وأسكن الكرة الشباك بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة.

وبهذا الانتصار، رفع الخليج رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما خاض تسع مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر، ويصبح مطالبًا بتصحيح مساره خلال الجولات المقبلة من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

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