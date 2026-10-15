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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيبكم من الهيصة.. شوبير: لا توجد لقطة في القمة تستدعي استدعاء الحكم لمراجعة الفيديو

مباراة القمة
مباراة القمة
يارا أمين

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل المثار بشأن تقنية الفيديو خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعي خلال اللقاء، ولم تكن هناك أي حالة تستدعي عودة الحكم لمراجعة اللقطات.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «تقنية الفيديو كانت شغالة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ولكن لم يكن هناك ما يستدعي إن الحكم يرجع للفيديو، أنا بقولك بمنتهى الأمانة، سيبك من كل الهيصة اللي بتسمعها دي، مفيش حاجة في المباراة كانت تستدعي استدعاء الحكم».

وأضاف: «وعلى فكرة معظم اللي بيعترض عارف الكلام ده ومتأكد من اللي أنا بقوله بنسبة 100%».

 

شوبير يكشف موقف جماهير الأهلي والزمالك من العقوبات

وتطرق شوبير إلى احتمالية توقيع عقوبات على جماهير الأهلي والزمالك، على خلفية أحداث مباراة القمة، موضحًا أن القرار سيتحدد وفقًا لما سيرد في تقرير حكم المباراة أو تقرير المراقب.

وأكد أن العقوبات المحتملة، حال ثبوت ما يستوجب توقيعها، لن تتجاوز الغرامات المالية، وفقًا لتصريحاته.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الجدل الذي أعقب مواجهة القمة، وما صاحبها من نقاشات بشأن القرارات التحكيمية وأداء تقنية الفيديو، إلى جانب احتمالية فرض عقوبات على الجماهير.

شوبير أحمد شوبير الأهلي والزمالك مباراة القمة جماهير الأهلي

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