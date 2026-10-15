أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن تقنية الفيديو في مباراة القمة.. ويوضح حقيقة العقوبات المنتظرة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الجدل المثار حول استخدام تقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وحقيقة توقيع عقوبات على جماهير الناديين.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شوبير: تقنية الفيديو كانت شغالة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ولكن لم يكن هناك ما يستدعي إن الحكم يرجع للفيديو، أنا بقولك بمنتهى الأمانة، سيبك من كل الهيصة اللي بتسمعها دي، مفيش حاجة في المباراة كانت تستدعي استدعاء الحكم، وعلى فكرة معظم اللي بيعترض عارف الكلام ده ومتأكد من اللي أنا بقوله بنسبة 100%".

وتابع: "هل سيتم توقيع عقوبة على جماهير الأهلي والزمالك؟ طبقاً لتقرير الحكم، أو تقرير مراقب المباراة، اللي هيكتبه هيتاخد بيه، العقوبة لو فيه هتكون مجرد غرامة مالية لن تزيد عن ذلك».

حيث تعرض نادي الزمالك للخسارة في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وأشارت التصريحات إلى أن تقنية الفيديو (VAR) كانت تعمل طوال المباراة ولكن لم تكن هناك أي حالة تستدعي رجوع الحكم إليها