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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري بعد السيطرة على غرفة الملابس

الأهلي
الأهلي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت أن الأهلي يعد الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق استعاد السيطرة على غرفة خلع الملابس، كما علّق على الجدل المثار بشأن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال عصام شلتوت، في تصريحات عبر قناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن تصريحات المسؤولين عن لجنة الحكام المصرية بشأن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم تكن موفقة.

وأضاف أن الأهم بالنسبة له هو تطبيق معايير تحكيمية موحدة على جميع المباريات، بغض النظر عن جنسية الحكم، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، مؤكدًا أهمية التعامل مع الحالات التحكيمية بالمعايير نفسها دون تمييز.

عصام شلتوت: الأهلي الأقرب للدوري

وتطرق الناقد الرياضي إلى المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك المقومات التي تؤهله للتتويج بالبطولة، لكنه أشار إلى افتقاده الدعم الجماهيري الذي يتمتع به الأهلي.

وأوضح شلتوت أن الأهلي يبدو الأقرب لحصد لقب الدوري، في ظل استعادته السيطرة على غرفة خلع الملابس، وهو ما اعتبره عاملًا مهمًا في مسيرة الفريق خلال المنافسة على البطولة.

رأي عصام شلتوت في تتويج الأهلي بالكونفدرالية وعموتة

وفي سياق آخر، أشار عصام شلتوت إلى أن تتويج الأهلي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية ليس أمرًا سهلًا، في ظل قوة المنافسة والصعوبات التي تواجه الفرق خلال البطولات القارية.

كما تطرق إلى تقييم المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل إصدار حكم نهائي على تجربته مع الأهلي، في ظل ضرورة منحه الفرصة الكافية لإثبات قدراته وتحقيق النتائج المنتظرة.

الأهلي عصام شلتوت الدوري المصري الممتاز

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