إبراهيم عبد الجواد يكشف كواليس حديث وائل جمعة مع إمام عاشور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، عن اتجاه النادي الأهلي لوضع نظام خاص لإراحة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من خلال تطبيق سياسة التدوير، لضمان حصوله على الراحة اللازمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم عبد الجواد أن وائل جمعة تحدث مع إمام عاشور بشأن مستواه في مباراة الزمالك، قائلًا له: «أنت مكنتش في مستواك قدام الزمالك»، مشيرًا إلى أن اللاعب وافق على هذا الرأي وأقر بأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال اللقاء.

وأضاف أن الأهلي يعتزم وضع نظام للاعب يتضمن إراحته في بعض المباريات، ضمن سياسة التدوير التي يستهدف من خلالها الحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية، خاصة مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، حيث يطمح الأهلي إلى مواصلة مشواره بنجاح في البطولة القارية والمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.