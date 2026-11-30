أعلن سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، موقفه من إمكانية عودة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رفضه فكرة عودته رغم النجاحات التي حققها مع النادي.

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا ضد رجوع مارسيل كولر، هو مدرب كبير وحقق إنجازات، لكن القفلة اللي حصلت مع النادي الأهلي مكانتش كويسة».

وأضاف: «لو سامي قمصان كمل مع الأهلي بشكل كويس وحقق نتائج كويسة، ليه لأ؟ ممكن يكمل»، مشيرًا إلى إمكانية استمرار المدير الفني الحالي حال مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتقديم أداء جيد مع الفريق.

وجاءت تصريحات سعد سمير بعد البداية القوية للأهلي تحت قيادة سامي قمصان، حيث حقق الفريق فوزًا كبيرًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إسكو كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 ديسمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خارج ملعبه وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة انطلاقته القوية وتعزيز موقفه في المجموعة.