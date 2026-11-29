تقدم بي واي دي Ti7 موديل 2027 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعتمد على التكنولوجيا الهجينة القابلة للشحن، حيث تجمع بين محرك بنزين تيربو ومنظومة دفع كهربائية مع باقة من التجهيزات.

أبعاد بي واي دي Ti7

تأتي بي واي دي Ti7 بأبعاد خارجية تضعها ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبير، إذ يبلغ طولها 5,016 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,995 مم وارتفاعها إلى 1,865 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,920 مم.

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 970 لتراً، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,425 كجم، بينما ترتكز على عجلات قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية وخلفية ونهارية تعمل بتقنيةLED ، وسقف بانوراما.

بي واي دي Ti7

منظومة هجينة بقوة 480 حصاناً

تعتمد السيارة على نظام هايبرد قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 480 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 630 نيوتن متر.

بي واي دي Ti7

وترتبط هذه المكونات بنظام دفع رباعي 4WD، بما يتيح توزيع القوة على العجلات الأربع، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 190 كم/س.

بي واي دي Ti7

مدى بي واي دي Ti7

تضم المنظومة الهجينة بطارية بسعة 26.6 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 80 كم باستخدام الطاقة الكهربائية وحدها، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى 710 كم.

وتستوعب السيارة خزان وقود بسعة 60 لتراً، وتدعم السيارة الشحن المنزلي AC بقدرة 6.6 كيلوواط، إلى جانب الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 54 كيلوواط.

بي واي دي Ti7

سعر بي واي دي Ti7 موديل 2027 في السعودية

تبدأ أسعار بي واي دي Ti7 موديل 2027 في السوق السعودي من 154,900 ريال.