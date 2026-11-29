حرصت النجمة شريهان على مواساة مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، بعد وفاة والدته السيدة ناديا صعب، معبرة عن حزنها لرحيلها، وموجهة رسالة تعزية له ولأسرته.

ووجهت شريهان رسالتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعينة بكلمات حملت مشاعر المحبة والتقدير، وكتبت: «إلى إيلي صعب الصديق، الأخ، الغالي والحبيب، إلى مبدعي اللبناني العالمي.. إلى الإنسان، «أشاركك ألمك» في والدتك الكريمة الغالية السيدة ناديا صعب، عزائي إلى قلبك وإلى وروحك، عزائي إلى حبيبتي كلودين زوجتك العظيمة، وإلى جميع أبنائك وأحفادك وأسرتك الكريمة. «ليُنِر الله روحها»».

ومن المقرر تشييع جثمان والدة إيلي صعب غدًا الإثنين 30 نوفمبر، في تمام الثالثة عصرًا، من كاتدرائية مار جرجس للموارنة بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما تستقبل الأسرة المعزين يومي الإثنين والثلاثاء.

ويُعد إيلي صعب أحد أبرز مصممي الأزياء في العالم، حيث أسس دار الأزياء التي تحمل اسمه، ونجح في تحويلها إلى علامة عالمية في عالم الأزياء الراقية «الهوت كوتور»، بعدما بدأ رحلته مع التصميم في سن مبكرة.