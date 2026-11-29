استعاد الفنان الكبير محمد صبحي، ذكريات بداياته الفنية، وشارك جمهوره صورة نادرة تجمعه بعدد من زملائه خلال فترة دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي تعود إلى عام 1967، في لقطة تحمل الكثير من الحنين إلى سنوات التكوين الفني.

ونشر محمد صبحي ، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «مع دفعتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967».

وضمت الصورة عددًا من الفنانين الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز نجوم الفن المصري، من بينهم المخرج والفنان الراحل جلال الشرقاوي، والفنانون الراحلون شعبان حسين، ونبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب، لتعيد الصورة إلى الأذهان مرحلة مهمة من بدايات جيل ترك بصمات واضحة في المسرح والسينما والتلفزيون.

آخر أعمال محمد صبحي

وعلى الصعيد الفني، يُعد عرض مسرحية «فارس يكشف المستور» أحدث أعمال الفنان محمد صبحي، والتي عُرضت على مسرحه بمدينة سنبل، وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية من تأليفه وإخراجه، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة.

ويشارك في بطولة العرض عدد كبير من الفنانين، من بينهم وفاء صادق، وعبد الرحيم حسن، وكمال عطية، ورحاب حسين، وأنجيلكا أيمن، وليلى فوزي، وداليدا، ومصطفى يوسف، ومحمد شوقي، ومنة طارق، وداليا نبيل، ومايكل ويليام، وحلمي جلال، ومحمد عبد المعطي، وعلاء فؤاد، وجمال عبد الناصر، ووليد هاني، إلى جانب مجموعة من الأطفال.

المشوار الفني للفنان محمد صبحي

وبدأ محمد صبحي رحلته الفنية عام 1968، من خلال المشاركة في أدوار صغيرة، قبل أن يثبت موهبته ويصبح واحدًا من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، بعدما وقف أمام عدد من كبار الفنانين، من بينهم صلاح منصور، وفؤاد المهندس، وحسن يوسف، ومحمد عوض، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي.

وقدم صبحي خلال مشواره الفني 28 عرضًا مسرحيًا، من أبرزها «هاللو شلبي»، و«هاملت»، و«غزل البنات»، و«خيبتنا»، و«هاللو أمريكا»، كما شارك في 13 مسلسلًا تلفزيونيًا، من أشهرها «رحلة المليون»، و«سنبل بعد المليون»، و«فارس بلا جواد»، و«يوميات ونيس».

وفي السينما، شارك في 26 فيلمًا، من أبرزها «الكرنك»، و«هنا القاهرة»، و«أونكل زيزو حبيبي»، و«علي بيه مظهر و40 حرامي»، و«العميل رقم 13»، و«الشيطانة التي أحبتني».

ومن أبرز محطاته المسرحية مسرحية «الهمجي»، التي قدمها عام 1985، وجسد خلالها شخصية آدم عبد ربه، وناقش من خلالها عددًا من الصفات الإنسانية السلبية، مثل النفاق والحسد والغيرة، في إطار كوميدي يحمل رسائل اجتماعية.

كما ارتبط اسم محمد صبحي بشخصية «سنبل» التي قدمها في أعمال تلفزيونية حققت نجاحًا جماهيريًا، إلى جانب مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عُرض عام 2002، وأثار جدلًا واسعًا بسبب تناوله قضايا تاريخية وسياسية.

وتظل مسيرة محمد صبحي واحدة من أبرز التجارب الفنية في المسرح والدراما المصرية، إذ جمع خلال سنوات عمله بين الكوميديا والدراما والقضايا الاجتماعية، وقدم أعمالًا تركت بصمة لدى أجيال مختلفة من الجمهور.