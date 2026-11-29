حقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز لامين يامال الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك بيير إيميريك أوباميانج التعادل لصالح ديبورتيفو لاكورونيا، ثم سجل داني أولمو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 20.

وسجل رافينها ثلاثة أهداف خلال الدقائق 50 و83 و90+1؛ ليقود برشلونة إلى تحقيق الفوز بخماسية مقابل هدف.

وغاب النجم المصري حمزة عبد الكريم عن قائمة برشلونة، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.