أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الحد من حوادث الطرق لا يعتمد على تغليظ العقوبات المرورية وحده، وإنما يتطلب مجموعة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بنشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد القيادة، وتمتد إلى تكثيف الرقابة على الطرق وتطبيق معايير السلامة والجودة في قطاع النقل.

وأوضح وهدان، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على شاشة قناة «الحياة»، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحيحة أثناء القيادة يمثل عاملًا أساسيًا في الحد من الحوادث، ومن بينها التزام سائقي السيارات والحافلات الكبيرة بالسير في المسار الأيمن، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ هذه الثقافة لدى السائقين.

وأضاف أن الردع لا يتحقق من خلال القانون أو توقيع المخالفات فقط، بل يحتاج أيضًا إلى دور فعّال للمرور في مراقبة الطرق، إلى جانب مراجعة أوزان المركبات والتأكد من صلاحيتها الفنية خلال عمليات الفحص، بما يضمن توافر متطلبات السلامة قبل سيرها.

وشدد على أهمية الانضباط المؤسسي في قطاع البترول والمحروقات، والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل، فضلًا عن تطبيق معايير الجودة والمواصفات العالمية في عمليات النقل.