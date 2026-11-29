تعد الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فهي تجمع بين المذاق الحلو والسعرات الحرارية المنخفضة، كما تحتوي على فيتامين C والألياف ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، ما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي.

ولا تقتصر فوائد الفراولة على دعم المناعة، إذ ترتبط مكوناتها الغذائية أيضًا بصحة القلب ووظائف المخ، فضلًا عن دورها في حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي.

1. الفراولة غنية بفيتامين C

تحتوي الفراولة على كمية جيدة من فيتامين C، الذي يساعد الجهاز المناعي على أداء وظائفه، كما يشارك في تكوين الكولاجين الضروري لصحة الجلد والتئام الجروح.

ووفقًا لموقع Cleveland Clinic، يوفر كل 100 جرام من الفراولة نحو 59.6 ملليجرام من فيتامين C، إلى جانب عناصر غذائية أخرى مهمة.

2. مضادات الأكسدة تحمي الخلايا

تحتوي الفراولة على مركبات الأنثوسيانين، وهي المسؤولة عن لونها الأحمر المميز، وتندرج ضمن المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

كما تحتوي على مركبات البوليفينول التي يدرس الباحثون دورها في دعم الصحة العامة وتقليل الالتهابات.

3. قد تدعم صحة القلب

تتضمن الفراولة الألياف ومركبات نباتية ترتبط بصحة القلب والأوعية الدموية. وتشير مراجعات غذائية إلى وجود ارتباط بين تناول الفراولة وبعض المؤشرات الصحية الإيجابية، مثل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

لكن لا ينبغي اعتبارها علاجًا لارتفاع الكوليسترول أو بديلًا للأدوية الموصوفة.

4. فوائد الفراولة للمخ والذاكرة

تحتوي الفراولة على مضادات أكسدة تثير اهتمام الباحثين بسبب دورها المحتمل في حماية الخلايا العصبية. وتشير بعض الأبحاث إلى ارتباط تناول التوت والفراولة بالحفاظ على الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، لكن ذلك لا يعني أنها تمنع الإصابة بأمراض الذاكرة.

5. مناسبة لمن يرغبون في تقليل السعرات

تتميز الفراولة بانخفاض سعراتها الحرارية، إذ يحتوي كل 100 جرام منها على نحو 33 سعرًا حراريًا، كما توفر قرابة جرامين من الألياف، ما يجعلها خيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة بين الوجبات.

أفضل طريقة لتناول الفراولة

يمكن تناول الفراولة طازجة بعد غسلها جيدًا، أو إضافتها إلى الزبادي والشوفان وسلطات الفاكهة، كما يمكن استخدامها في إعداد العصائر المنزلية دون إضافة كميات كبيرة من السكر.